Фаза Луны влияет на различные сферы нашей жизни, в том числе и на финансовую, считают астрологи. О том, какие дни в марте 2022 года подходят и не подходят для покупок, а также для совершения крупных сделок, сообщило издание Утро.ру.

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Удачными станут покупки, совершённые 15, 22 и 23 марта. Высока вероятность того, что услуги и вещи, приобретённые в эти дни, окажутся полезными и изменят жизнь человека к лучшему. Астрологи советуют задуматься об инвестициях. Деньги, которые вы вложите, скорее всего, принесут в будущем прибыль.

26 марта есть вероятность выигрыша крупной суммы. Те, кто увлекаются ставками на спорт и покупают лотерейные билеты, могут попробовать попытать в этот день удачу. 30 марта появится возможность осуществить покупку мечты. Если вы давно хотите приобрести что-то масштабное и полезное, отложите эту затею на конец месяца.

Неудачными для покупок станут дни 1, 4, 13 и 31 марта. По возможности откажитесь от походов в магазин. В противном случае бюджет даст трещину. С осторожностью тратьте деньги, совершая мелкие покупки. Есть вероятность влезть в долги.