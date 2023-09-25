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Евросоюз снял санкции с погибшего в спецоперации белгородца

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Европейский союз снял санкции с белгородца Георгия Шуваева, который погиб в зоне проведения спецоперации, пишет «Бел.Ру».

По данным издания, европейские чиновники внесли начальника ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ограничительный список уже после его гибели 1 октября 2022 года.

Шуваев родился в 1969 году в Старом Осколе. В конце сентября он отдал приказ вывести личный состав и технику из опасного района. Эвакуировать штаб не удалось.

Белгородец стал Героем России посмертно.

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