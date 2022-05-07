Елена Сорокина проверила готовность Рязани к празднованию Дня Победы

Мэр Рязани Елена Сорокина накануне празднования Дня Победы провела объезд города с целью проверить готовность к проведению торжеств.

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Накануне объезда прошла репетиция парада. По словам Сорокиной, всё готово к 9 мая, однако необходимо навести последние штрихи.

Так, в Кремлёвском сквере глава администрации обратила внимание на мелкий мусор. Его нужно убрать. За порядком там следит Дирекция благоустройства города ежедневно. Сиденья на трибунах, которые установили на площади Ленина, Сорокина поручила помыть. Для комфорта гостей праздника сиденья обновили.

Сломанную секцию перильного ограждения на перекрёстке улицы Маяковского и Первомайского проспекта. С площади Победы 9 мая уберут самокаты.

– На первом этаже дома на повороте на улице Каширина грязные, в паутине окна. Салон красоты на Первомайском проспекте – пыль и грязь на окнах и крыльце. Управлению по делам территории – разобраться, почему собственники или арендаторы не следят за своими объектами, принять меры, – заявила мэр.

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Также Елена Сорокина посетила Мемориальный парк. Она отметила, что площадку перед Вечным Огнём нужно выложить плиткой. Делать это планируют постепенно с участием предпринимательского сообщества.