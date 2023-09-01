Екатеринбуржцы пожаловались, что их дом заполонили огромные крысы

Жилой дом в центре на Малышева, 114 в центре Екатеринбурга заполонили огромные крысы, пишет E1.RU.

По словам местных жителей, грызуны бегают по мусорной площадке и подвалу здания. Проблемы начались после ремонта системы отопления.

«Сложилась катастрофическая обстановка в подвале дома, там живут уже полчища крыс, которые ходят на помойку рядом», – отметила одна из екатеринбурженок.

При этом жильцы утверждают, что обращения в управляющую компанию с просьбой решить проблему не помогают. После этого они обратились в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В УК ответили, что специалисты заменят подвальные сетки в сентябре. При этом дом обрабатывают от крыс раз в месяц.