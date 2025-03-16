Екатерина Мизулина приехала на концерт возлюбленного в Рязань: SHAMAN выступил в «Олимпийском»

16 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала «кружок» в одном из своих tg-каналов с концерта SHAMAN’a. В этот день артист выступил в ДС «Олимпийский» в Рязани.

Мизулина записала, как исполняет вместе с публикой песню «Я русский», которая является визитной карточкой певца.

Напомним, недавно Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина официально объявили, что являются парой. Буквально на днях общественность обсуждала в Сети концертный райдер певца SHAMAN. В свою очередь Екатерина в этом году уже не в первый раз посещает Рязань. В конце января она приезжала на встречу со школьниками и студентами.