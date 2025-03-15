Райдер певца SHAMAN обсуждают перед концертом в Рязани

В воскресенье, 16 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани выступит певец SHAMAN. Стоимость билетов на концерт — от 3200 до 7000 рублей, при этом все они практически проданы.

Между тем, рязанские СМИ начали писать о райдере певца. Правда, информация используется не совсем свежая — пост телеграм-канала Baza за 16 декабря 2023 года.

Среди требований звёздного артиста к организаторам концертов — тонированный «Майбах» для перемещения на небольшие расстояния или минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана для длинных поездок.

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Певец просит двух охранников для себя лично, а также 8 охранников на каждую 1000 зрителей в зале.

Проживать SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. Важно, чтобы в кровати были две подушки из гусиного пуха.

В гримёрке перед концертом должны быть вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт. Никакого элитного алкоголя музыкант не требует.

По информации Baza, на момент написания поста SHAMAN получал за концерт в среднем 12 млн рублей.