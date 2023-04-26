Движение на дорогах Рязани утром 26 апреля затруднено

В среду, 26 апреля, в Рязани наблюдаются 9-балльные заторы.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8 часов, в «красном» улицы Интернациональная, Бирюзова, проезд Шабулина, Северная окружная дорога, Московское шоссе, участок Михайловского шоссе, улицы Есенина, Зубковой, проезд Яблочкова, Куйбышевское шоссе, Восточная окружная дорога и улица Центральная в Дядьково.

Накануне, на Радоницу, в утренние часы Рязань стояла в 10-балльных пробках на улицах, ведущих к городским кладбищам.