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Среда, 26 апреля, 2023

Движение на дорогах Рязани утром 26 апреля затруднено

Изображение от rawpixel.com на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В среду, 26 апреля, в Рязани наблюдаются 9-балльные заторы.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8 часов, в «красном» улицы Интернациональная, Бирюзова, проезд Шабулина, Северная окружная дорога, Московское шоссе, участок Михайловского шоссе, улицы Есенина, Зубковой, проезд Яблочкова, Куйбышевское шоссе, Восточная окружная дорога и улица Центральная в Дядьково.

Накануне, на Радоницу, в утренние часы Рязань стояла в 10-балльных пробках на улицах, ведущих к городским кладбищам.

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