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Вторник, 25 апреля, 2023

Утром 25 апреля Рязань встала в 10-балльных пробках

Источник: Яндекс.Пробки
Источник: Яндекс.Пробки

На Радоницу, 25 апреля, на дорогах Рязани образовались 10-балльные заторы. Сильнее всего движение затруднено на улицах, ведущих к городским кладбищам. Православные рязанцы отмечают день поминовения усопших.

По данным Яндекс.Пробки на 9:25, в «красном» улицы Гагарина, Островского, Черновицкая до Окружной дороги, а также сама Окружная в сторону кладбища.

Заторы наблюдаются и на других улицах – Зубковой, проезде Яблочкова, Муромском шоссе, Московское шоссе от Центрального автовокзала и проезд Шабулина.

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