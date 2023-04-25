Утром 25 апреля Рязань встала в 10-балльных пробках

На Радоницу, 25 апреля, на дорогах Рязани образовались 10-балльные заторы. Сильнее всего движение затруднено на улицах, ведущих к городским кладбищам. Православные рязанцы отмечают день поминовения усопших.

По данным Яндекс.Пробки на 9:25, в «красном» улицы Гагарина, Островского, Черновицкая до Окружной дороги, а также сама Окружная в сторону кладбища.

Заторы наблюдаются и на других улицах – Зубковой, проезде Яблочкова, Муромском шоссе, Московское шоссе от Центрального автовокзала и проезд Шабулина.