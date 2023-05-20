Дороги на трёх улицах отремонтировали в посёлке Лашма Касимовского района

В четверг, 18 мая, в посёлке Лашма Касимовского района Рязанской области завершили ремонт дорог на трёх улицах: Новая Слобода, Школьная, площадь Горького. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

На ремонт выделено 11 миллионов рублей, работы вели сотрудники Шиловского хозрасчётного дорожного передвижного механизированного управления (ХДПМУ).

Ремонт начали после майских праздников. За полторы недели рабочие сняли старое асфальтовое покрытие, уложили два слоя асфальта и выровняли обочину на 1117 метрах в Новой Слободе, 800 метрах на Школьной и 170 метрах на площади Горького.

По словам главы поселения Елены Малютиной, акт о приёмке работ пока не подписан. Ожидается, что это сделают на следующей неделе после проведения осмотра комиссией.