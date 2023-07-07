Добровольца из Кадомского района проводили на СВО

Лето для пенсионеров, выезжающих ради «активного отдыха» на дачи, может нести в себе большую опасность из-за жары и чрезмерных нагрузок. Главная опасность связана с возникновением опасных сердечных заболеваний и состояний, в том числе инфаркта.