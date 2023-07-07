На главнуюНовости Рязани 07.07.2023 10:01 Добровольца из Кадомского района проводили на СВО 7info Фото: Александр Кочетков ВК Утром 7 июля из Кадомского района Рязанской области проводили на СВО очередного добровольца, сообщил глава местной администрации Александр Кочетков. — Алексей принял решение встать на защиту нашей Родины, поехать на помощь к тем, кто уже сражается, — написал Кочетков. Благочинный отец Сергий благословил воина на защиту отечества. — Горжусь нашими земляками, которые приняли решение встать на защиту Родины. Слова благодарности Ерохину Сергею Александровичу помогающему экипировать будущих защитников, — отметил Кочетков. Новости партнёров Читайте также Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП в Волгоградской области Ростех разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале В Липецке умер актёр Игорь Коробов Сергей Миронов рассказал, к чему приведёт падение рубля Российский боец СВО прочитал стихотворение Сергея Есенина Десять детей попали в больницу после отдыха на пруду с алкоголем На Дне города в Липецке выступят Алёна Апина и Ваня Дмитриенко Москвичей предупредили об опасном явлении — «острове тепла» Кадомский район Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП в Волгоградской области Столкновение автомобилей ВАЗ и «Лада Ларгус» произошло 7 июля в 06.30 на 687 километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10% Общий объем сделок составил около 275 млрд рублей. Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей Начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы: гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ, — повысили лояльность частных клиентов. Ростех разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале В рамках проекта базой центра выступит входящий в «Росэлектронику» Челябинский радиозавод «Полет». В Липецке умер актёр Игорь Коробов Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким артиста Сергей Миронов рассказал, к чему приведёт падение рубля Центробанк не сможет «почивать на лаврах» борца с инфляцией, махнув рукой на курс рубля. Полиция обнародовала подробности ДТП с электросамокатом в рязанском ЦПКиО Всё произошло 6 июля примерно в 20.45 на входе в парк со стороны улицы Братиславской. Российский боец СВО прочитал стихотворение Сергея Есенина Военнослужащий с позывным «Эверест» прочёл стихотворение «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. На пожаре в Тырнове погиб мужчина Сообщение о возгорании поступило пожарным 7 июля в 00.51. Десять детей попали в больницу после отдыха на пруду с алкоголем По данным медиков, у семи юных пациентов в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. В рязанском ЦПКиО электросамокат сбил женщину с ребёнком Женщина получила ссадины коленных суставов. Ребёнок пострадал серьёзнее Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче Лето для пенсионеров, выезжающих ради «активного отдыха» на дачи, может нести в себе большую опасность из-за жары и чрезмерных нагрузок. Главная опасность связана с возникновением опасных сердечных заболеваний и состояний, в том числе инфаркта.