Для Рязани изготовят 5 новых низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281»

ПК Транспортные системы» изготовит для Рязани 5 новых низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281», сообщает телеграм-канал предприятия.

По контракту с мэрией города, троллейбусы поставят до 20 декабря.

Троллейбусы для Рязани оснащены тремя широкими дверными проёмами, что позволит быстро высаживать и сажать пассажиров. В салоне 35 сидячих мест, максимальная скорость движения транспортного средства — 70 километров в час.

Кроме Рязани троллейбусы «Адмирал» эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Иванове, Красноярске, Иркутске, Брянске, Омске, Курске, Кемерове.

Годом ранее предприятие поставило в наш город 10 «Адмиралов».