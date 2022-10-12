Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

Диетолог: напиток из куркумы избавит от изжоги

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О полезных свойствах куркумы и молока рассказала диетолог Мелани Диксон. Простой напиток поможет избавиться от изжоги, – пишет Федеральное агентство новостей.

Изжога, как отмечают эксперты – это стандартный симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Иногда такое состояние появляется безо всякой причины. Есть несколько способов поддержания кишечника в здоровом состоянии. Один из них – напиток из куркумы.

Издание The Sun приводит цитату диетолога.

Мелани Диксон: «Куркума обладает противовоспалительными свойствами, которые могут успокоить проблемный кишечник, облегчить вздутие живота и расстройство желудка, а также поддержать пищеварение»

Готовится напиток так. Стакан молока смешивают со столовой ложкой кокосового масла, четвертью чайной ложки куркумы и чайной ложкой молотого имбиря. Массу доводят до кипения, немного охлаждают и подслащивают мёдом.

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