Девушка и маленький ребёнок пострадали в ДТП в Новомичуринске.

Дорожная авария произошла 17 июля около 16:35. В пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что 66-летний местный житель находился за рулём Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения.

При выезде со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество проезда и врезался в ВАЗ 2106, которым управлял 23-летний житель Пронского района без права управления ТС.

Две пассажирки отечественного авто в возрасте 19 лет и 7 месяцев пострадали в ДТП, им оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.