Девочка умерла из-за вспыхнувшего на ней платья в Подмосковье

Полиция начала проверку по факту гибели 4-летней девочки в квартире в деревне Павлищево Подмосковье, на которой загорелось платье, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел 11 ноября. Днем ее 26-летняя мама отошла в другую комнату. В этот момент ее дочь на кухне залезла на табуретку, чтобы достать что-то из гарнитура над газовой плитой

«В это время на плите кипятился чайник. Платье на девочке вспыхнуло моментально», – говорится в публикации.

Ребенка госпитализировали с ожогами 72 процентов тела. Врачи боролись за жизнь девочки около двух недель. Сегодня утром ее не стало, несмотря на несколько операций.