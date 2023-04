Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?

Внештатный корреспондент 7 info Катя Стоцкая полгода живёт на Гоа и делится с вами впечатлениями из «первых уст». Читаем, представляем, делаем выводы.

….Оранжевый, сари, сандал и коровы. Много коров. И специи. Везде, даже в мороженом.

Философия, мировые религии и актуальное в 21 веке познание «своего внутреннего я» в совокупности с ведическими астрологами, йогой, медитациями и духовными практиками в ашрамах.

А бывает и по-другому: трущобы, мусор, антисанитария и хеликобактер пилори во всей красе.

В стране контрастов присутствует как белое, так и черное. И главную роль, в первую очередь, играет ваше восприятие. А еще необходимо сопоставлять ожидание и реальность: сервис Турции и Египта представлен в крайне малом процентном соотношении в пропорции к количеству отелей, и как правило это зарекомендовавшие лейблы (мирового) сетевого масштаба, такие как Hilton, Radisson, Holiday Inn, Taj и др. Поэтому для любителей эстетики и чистоты во всех ее проявлениях стоит трижды подумать о выборе Гоа в качестве места отдыха.

Индия по форме правления – это парламентская республика, в составе которой 28 штатов и 8 союзных территорий. Гоа – самый маленький штат по площади, расположен на материке (нередко воображение рисует островное восприятие). Для этой части характерен субэкваториальный климат с сухими и влажными сезонами (сопровождаемый муссонами), поэтому наиболее благоприятное время и активность туристического потока приходится с конца октября по апрель.

Гоа принято делить на две части: Южное и Северное. Очень удачно, до недавнего времени, выстраивалась логистика трансфера от международного аэропорта Даболим (по статусу еще и полувоенному): до первого туристического района Гоа в сторону Севера 45 км, а самого дальнего около 61 км, в сторону Юга от 27 до 65 км соответственно.

Но за 2 года пандемии в маленьком уютном штате прошли свои положительные изменения, которые коснулись и инфраструктуры: в декабре 2022 года при торжественном присутствии премьер-министра Индии Нарендра Моди распахнул двери на взлетно-посадочные полосы гражданский международный аэропорт Мопа в районе Пернем, на окраине Северного Гоа, недалеко от границы с соседним штатом Махараштра («владельцем» финансовой столицы Индии – Мумбаи (Бомбей)). Согласно официальному заявлению, с октября 2023 года российский перевозчик «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы из Москвы и Екатеринбурга по новому назначению, соответственно расстояние до отелей в сторону Северной части сократится, а вот в сторону Юга значительно увеличится, что также стоит принять во внимание при планировании тура.

В чем же отличие Юга и Севера?

Гоа – это бывшая португальская колония, и более чем за 400 лет европейские завоеватели оставили свой отпечаток. Что есть ЮГ? Согласно историческим сводкам, элита, или, так называемый, «высший свет» проживал в Южной части нынешних территориальных границ штата. В следствии чего, пейзажи из окна сменяют пестрые португальские поместья, так как белый – цвет церквей, что зафиксировано на государственном уровне штата; наиболее яркие административные постройки периода 18-19 века, да и самый крупный город Васко-да-Гама, обладатель очень удобной бухты и, по совместительству, стоянки для круизных лайнеров; заливные луга с лениво жующими буйволами в окружении цапель, так усердно истребляющих насекомых на шкурах большого рогатого соседа; лотосы, утопающие в озерцах. А потом пальмы. Песчаные пляжи. И снова пальмы. Хрустящий, как снег, песок под ногами.

Отдых здесь отличается уединением, большая часть отелей имеет закрытую территорию и собственный выход к пляжам, что влияет на ценовой диапазон. Один из явных минусов – отсутствие как таковой активной туристической инфраструктуры или ее значительная удалённость от апартаментов, большая часть заведений заканчивает свой рабочий день до 22:00, поэтому насладиться сном вы сможете сполна.

Перебравшись по вантовому мосту, высотой 30 метров, через реку Мандови, и вдоволь налюбовавшись Панаджи (столицей штата), попадаешь в царство хаоса – Северную часть штата.

Каждая деревня – это маленькая вселенная со своим устройством, негласно подобравшая под себя определенного рода «инопланетян», создающих уникальный «вайб» местности. Кандолим и примыкающая часть Калангута – поселение британцев, в большинстве своем пенсионеров, поэтому по вечерам из пабов доносится английская речь под аккомпанемент легенд и прародителей рока, британского блюза и культовых европейских исполнителей: неосознанно ощущаешь себя героем какого-то фильма, улавливая вступление Eagles «Hotel California» и Leonard Cohen «Hallelujah», а строчки «Dancing Queen» Abba непроизвольно вырываются и вторят «you can dance, you can jive».

Дальняя часть Калангута с Багой – царство индийцев, где все пестрит от вывесок традиционных сетевых заведений индийской кухни, отелями-хостелами, и баннерами «Tito’s lane» — улицей баров и ночных клубов в стиле Болливуда. Не поленитесь заглянуть туда хотя бы один раз, и окажетесь зрителем незапланированного флешмоба: ибо каждый индиец владеет базовым набором танцевальных движений всех блокбастеров отечественного производства, поэтому синхронность танца в сочетании с харизмой гарантированы. Прилавки различного рода товаров сопровождают повсюду, приглашая присоединиться к «рыночному» марафону и накупить сувениров на 10 лет вперед. Это одни из самых густонаселенных деревень, поэтому не ждите уединения вне своего забронированного номера.

Спускаясь ниже, оказываемся в Анджуна, Вагатор и Чапора «вилладжс» – деревни, сохранившие атмосферу хиппи, попавших сюда в качестве первых «туристов» после того, как Гоа получил независимость от Португалии и благополучно вошел в состав Индии. Место проведения гоа-транс-вечеринок с седовласыми татуированными и дредастыми европейцами — основателями-богами локального Олимпа, ночными хендмэйд маркетами и Juice центрами под «шагающим деревом» семейства фикусовых с растущими сверху вниз корнями – баньяном.

Морджим и Арамболь в связи с мировыми событиями и притоком славянского населения, больше напоминают «русские деревни» с активной и удобной инфраструктурой и наличием профессионалов различных отраслей: от парикмахеров до клоунов со стажем работы по трудовой книжке, поэтому быт здесь отлично налажен для «зимовщиков», а большинство фриков, ранее занимавших просторы дальнего Севера Гоа, перебрались на Бали и Ко Панган (Таиланд).

Мандрем и Ашвем – это наиболее тихие и уединенные пляжи, с уютными маленькими кафе и различного рода постояльцами со всего земного шара, отлично приспособившихся к местному укладу.

Гоа не откроет вам всех тайн Индии, а только приподнимет завесу, приглашая насладиться закатами уходящего солнца под шум волн Аравийского моря.