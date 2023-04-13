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Четверг, 13 апреля, 2023
7info7

Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?

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 Внештатный корреспондент 7 info Катя Стоцкая полгода живёт на Гоа и делится с вами впечатлениями из «первых уст». Читаем, представляем, делаем выводы.

….Оранжевый, сари, сандал и коровы. Много коров. И специи. Везде, даже в мороженом.

Философия, мировые религии и актуальное в 21 веке познание «своего внутреннего я» в совокупности с ведическими астрологами, йогой, медитациями и духовными практиками в ашрамах.

А бывает и по-другому: трущобы, мусор, антисанитария и хеликобактер пилори во всей красе.

В стране контрастов присутствует как белое, так и черное. И главную роль, в первую очередь, играет ваше восприятие. А еще необходимо сопоставлять ожидание и реальность: сервис Турции и Египта представлен в крайне малом процентном соотношении в пропорции к количеству отелей, и как правило это зарекомендовавшие лейблы (мирового) сетевого масштаба, такие как Hilton, Radisson, Holiday Inn, Taj и др. Поэтому для любителей эстетики и чистоты во всех ее проявлениях стоит трижды подумать о выборе Гоа в качестве места отдыха.

Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?

Индия по форме правления – это парламентская республика, в составе которой 28 штатов и 8 союзных территорий. Гоа – самый маленький штат по площади, расположен на материке (нередко воображение рисует островное восприятие). Для этой части характерен субэкваториальный климат с сухими и влажными сезонами (сопровождаемый муссонами), поэтому наиболее благоприятное время и активность туристического потока приходится с конца октября по апрель.

Гоа принято делить на две части: Южное и Северное. Очень удачно, до недавнего времени, выстраивалась логистика трансфера от международного аэропорта Даболим (по статусу еще и полувоенному): до первого туристического района Гоа в сторону Севера 45 км, а самого дальнего около 61 км, в сторону Юга от 27 до 65 км соответственно.

Но за 2 года пандемии в маленьком уютном штате прошли свои положительные изменения, которые коснулись и инфраструктуры: в декабре 2022 года при торжественном присутствии премьер-министра Индии Нарендра Моди распахнул двери на взлетно-посадочные полосы гражданский международный аэропорт Мопа в районе Пернем, на окраине Северного Гоа, недалеко от границы с соседним штатом Махараштра («владельцем» финансовой столицы Индии – Мумбаи (Бомбей)). Согласно официальному заявлению, с октября 2023 года российский перевозчик «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы из Москвы и Екатеринбурга по новому назначению, соответственно расстояние до отелей в сторону Северной части сократится, а вот в сторону Юга значительно увеличится, что также стоит принять во внимание при планировании тура.

В чем же отличие Юга и Севера?

Гоа – это бывшая португальская колония, и более чем за 400 лет европейские завоеватели оставили свой отпечаток. Что есть ЮГ? Согласно историческим сводкам, элита, или, так называемый, «высший свет» проживал в Южной части нынешних территориальных границ штата. В следствии чего, пейзажи из окна сменяют пестрые португальские поместья, так как белый – цвет церквей, что зафиксировано на государственном уровне штата; наиболее яркие административные постройки периода 18-19 века, да и самый крупный город Васко-да-Гама, обладатель очень удобной бухты и, по совместительству, стоянки для круизных лайнеров; заливные луга с лениво жующими буйволами в окружении цапель, так усердно истребляющих насекомых на шкурах большого рогатого соседа; лотосы, утопающие в озерцах. А потом пальмы. Песчаные пляжи. И снова пальмы. Хрустящий, как снег, песок под ногами.

Отдых здесь отличается уединением, большая часть отелей имеет закрытую территорию и собственный выход к пляжам, что влияет на ценовой диапазон. Один из явных минусов – отсутствие как таковой активной туристической инфраструктуры или ее значительная удалённость от апартаментов, большая часть заведений заканчивает свой рабочий день до 22:00, поэтому насладиться сном вы сможете сполна.

Перебравшись по вантовому мосту, высотой 30 метров, через реку Мандови, и вдоволь налюбовавшись Панаджи (столицей штата), попадаешь в царство хаоса – Северную часть штата.

Каждая деревня – это маленькая вселенная со своим устройством, негласно подобравшая под себя определенного рода «инопланетян», создающих уникальный «вайб» местности. Кандолим и примыкающая часть Калангута – поселение британцев, в большинстве своем пенсионеров, поэтому по вечерам из пабов доносится английская речь под аккомпанемент легенд и прародителей рока, британского блюза и культовых европейских исполнителей: неосознанно ощущаешь себя героем какого-то фильма, улавливая вступление Eagles «Hotel California» и Leonard Cohen «Hallelujah», а строчки «Dancing Queen» Abba непроизвольно вырываются и вторят «you can dance, you can jive».

Дальняя часть Калангута с Багой – царство индийцев, где все пестрит от вывесок традиционных сетевых заведений индийской кухни, отелями-хостелами, и баннерами «Tito’s lane» — улицей баров и ночных клубов в стиле Болливуда. Не поленитесь заглянуть туда хотя бы один раз, и окажетесь зрителем незапланированного флешмоба: ибо каждый индиец владеет базовым набором танцевальных движений всех блокбастеров отечественного производства, поэтому синхронность танца в сочетании с харизмой гарантированы. Прилавки различного рода товаров сопровождают повсюду, приглашая присоединиться к «рыночному» марафону и накупить сувениров на 10 лет вперед. Это одни из самых густонаселенных деревень, поэтому не ждите уединения вне своего забронированного номера.

Спускаясь ниже, оказываемся в Анджуна, Вагатор и Чапора «вилладжс» – деревни, сохранившие атмосферу хиппи, попавших сюда в качестве первых «туристов» после того, как Гоа получил независимость от Португалии и благополучно вошел в состав Индии. Место проведения гоа-транс-вечеринок с седовласыми татуированными и дредастыми европейцами — основателями-богами локального Олимпа, ночными хендмэйд маркетами и Juice центрами под «шагающим деревом» семейства фикусовых с растущими сверху вниз корнями – баньяном.

Морджим и Арамболь в связи с мировыми событиями и притоком славянского населения, больше напоминают «русские деревни» с активной и удобной инфраструктурой и наличием профессионалов различных отраслей: от парикмахеров до клоунов со стажем работы по трудовой книжке, поэтому быт здесь отлично налажен для «зимовщиков», а большинство фриков, ранее занимавших просторы дальнего Севера Гоа, перебрались на Бали и Ко Панган (Таиланд).

Мандрем и Ашвем – это наиболее тихие и уединенные пляжи, с уютными маленькими кафе и различного рода постояльцами со всего земного шара, отлично приспособившихся к местному укладу.

Гоа не откроет вам всех тайн Индии, а только приподнимет завесу, приглашая насладиться закатами уходящего солнца под шум волн Аравийского моря.

Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?
Что такое Индия для вас? Какие первые ассоциации?

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