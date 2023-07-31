Понедельник, 31 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года

7info

В августе 2023 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве. О самых значимых рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, начинает действовать запрет на смену пола.

По словам Володина, введение закона направлено на защиту граждан, детей, укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей. По мнению политика, происходящее за рубежом приведёт к вырождению нации.

Ещё одно нововведение: студентам старших курсов училищ разрешат преподавать в детских садах, начальной школе. Оно поможет снизить кадровый дефицит, а молодым специалистам начать получать трудовой стаж до выпуска из учебного заведения.

Ранее Госдума разрешила преподавать в школах студентам вузов, обучающимся по педагогическим специальностям.

Остальные нововведения в карточках.

Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года
Что изменится в жизни россиян с августа 2023 года

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Массовое ДТП произошло у Центрального рынка в Рязани

По словам очевидца, повреждены несколько автомобилей, в том числе припаркованные.

На Авито Авто продается неуловимый  McLaren 765 LT в карбоновом тюнинге

Автомобиль продается в Москве за 65 000 000 рублей. Электронный ПТС кабриолета ожидает своего первого владельца.

Рязанская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

Составители рейтинга определили, сколько бензина в регионе можно было купить в июне на среднемесячную зарплату.

В посёлке Сараи во время пожара пострадали 10 построек

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Дети 6 и 8 лет утонули, пытаясь перейти реку в брод

Свидетелем смерти сестры стал 7-летний мальчик. Ребёнок видел, как дети переходят реку, взявшись за руки, их уносит течением.

На стройке в Москве рабочий погиб при падении с 9-го этажа

ЧП случилось на территории строительного объекта на улице Лобочевского. 41-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Водитель чудом остался жив во время ДТП на МКАД, увернувшись от автомобилей

Поздно вечером 30 июля на 51-м километре МКАД произошло массовое ДТП, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие во встрече с вдовами защитников Отечества

Мотоциклист и пассажир разбились насмерть в ДТП в Калуге

30 июля в 18 часов на улице Гагарина в Калуге мотоциклист 1984 года рождения не справился с управлением и врезался в отбойник.

В понедельник в Рязанской области ожидается +28 °С

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами возможны небольшие дожди. Ветер ожидается западный, скоростью 5-10 м/с.

В ДТП в Касимовском районе погиб 55-летний мотоциклист

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

На окраине Рязани два дня подряд будут отключать электричество

В связи с проведением работ на воздушной линии 31 июля с 8.30 до 16.00 и 1 августа с 08.30 до 13.00 в Рязани отключат электричество
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации