В августе 2023 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве. О самых значимых рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, начинает действовать запрет на смену пола.

По словам Володина, введение закона направлено на защиту граждан, детей, укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей. По мнению политика, происходящее за рубежом приведёт к вырождению нации.

Ещё одно нововведение: студентам старших курсов училищ разрешат преподавать в детских садах, начальной школе. Оно поможет снизить кадровый дефицит, а молодым специалистам начать получать трудовой стаж до выпуска из учебного заведения.

Ранее Госдума разрешила преподавать в школах студентам вузов, обучающимся по педагогическим специальностям.

Остальные нововведения в карточках.