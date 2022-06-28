Число ДТП с электросамокатами в 2022 году выросло на 35%

В январе-мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

Зарегистрировано 158 ДТП, в них погиб один человек и 164 получили травмы. При этом за пять месяцев 2021 года таких ДТП было 117 (погибли два человека и 126 были травмированы).

— За весь прошлый год в ДТП с участием электросамокатов погибли 20 человек, а в 2020 году — семь. Почти трехкратный рост. Всего таких ДТП в прошлом году было 672, в них пострадали 704 человека, — привел данные начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин в ходе расширенного заседания по проблеме средств индивидуальной мобильности. Оно прошло 27 июня в Совете по правам человека при президенте России.

Чаще всего, по словам Митрошина, такие аварии происходят на пешеходных переходах, перекрестках и на выездах с прилегающих территорий. То есть в местах, где пересекаются транспортные и пешеходные потоки.

— На арендованные средства индивидуальной мобильности (СИМ), вопреки убеждениям, приходится только десятая часть ДТП. При этом три четверти происшествий случаются в светлое время суток. Подавляющее большинство или 98% из них происходят в населенных пунктах. Основная аудитория СИМ — это молодежь: порядка 43% пострадавших в ДТП с ними это лица в возрасте от20 до 34 лет, — рассказал он.

Однако статистика МВД отражает только те происшествия, которые происходят в пределах транспортно-дорожной сети. Тогда как электросамокаты чаще используются не как средство передвижения, а для развлечения, напомнил специалист. То есть, катаются на них часто в парках, зеленых зонах.

— Обеспечение безопасности на таких территориях, это целиком и полностью прерогатива либо администрации парка, либо органа исполнительной власти субъекта, либо муниципальных властей, — подчеркнул Митрошин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Колесо с фортуной: число аварий с электросамокатами выросло на 35%»