Число ДТП с электросамокатами в 2022 году выросло на 35%
В январе-мае 2022 года количество аварий с электросамокатами и другими подобными средствами передвижения выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Министерстве внутренних дел (МВД) России.
Зарегистрировано 158 ДТП, в них погиб один человек и 164 получили травмы. При этом за пять месяцев 2021 года таких ДТП было 117 (погибли два человека и 126 были травмированы).
Чаще всего, по словам Митрошина, такие аварии происходят на пешеходных переходах, перекрестках и на выездах с прилегающих территорий. То есть в местах, где пересекаются транспортные и пешеходные потоки.
Однако статистика МВД отражает только те происшествия, которые происходят в пределах транспортно-дорожной сети. Тогда как электросамокаты чаще используются не как средство передвижения, а для развлечения, напомнил специалист. То есть, катаются на них часто в парках, зеленых зонах.