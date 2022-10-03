Четыре человека избили пожилых супругов, перепутав их дом с жильём задолжавшего 2 тысячи рублей

В Амурской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище, самоуправства, причинения тяжких телесных повреждений пожилым супругам. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело возбудили в марте 2022 года после того, как к заместителю прокурора Максиму Собчуку обратилась дочь пострадавших пенсионеров.

По версии следствия, вечером 20 марта 2022 года четверо жителей города Свободный решили потребовать у знакомого одной из женщин долг в 2 тысячи рублей. Компания отправилась к должнику, но перепутала дом. В результате обвиняемые незаконно проникли в дом к пожилой супружеской паре 1948 и 1949 годов рождения. Деньги начали требовать со стариков.

— Пенсионерам причинены тяжкие телесные повреждения, нанесенные, как руками и ногами, так и бытовыми предметами (электрическим чайником и мультиваркой), — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело передано в суд.