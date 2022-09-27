Вторник, 27 сентября, 2022
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«Был терпилой»: одноклассники рассказали об убийце, расстрелявшим детей в школе в Ижевске

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Одноклассники поделились воспоминаниями о 34-летнем Артеме Казанцеве, который устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, пишет Блокнот.

Трагедия произошла 26 сентября. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 17 человек. Среди погибших — 11 детей и шестеро взрослых.

Знакомые уточнили, что злоумышленник был скромным и тихим ребенком в школьные годы.

«Был тихим, даже терпилой. Задрот компьютерный. Играл в футбол, часто ходил в игровые автоматы. Кличка была Еж», – рассказал один из знакомых.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства расстрела. Известно, что убийца ранее состоял на учете в психдиспансере и страдал вялотекущей шизофренией. В последний раз молодой человек был на приеме у психиатра всего неделю назад.

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