Более 3 тысяч рязанцев приняли участие в опросе по типам освещения

Более 3 тысяч рязанцев поучаствовали в опросе по выбору типа освещения в Рязани.

Как сообщили в мэрии города, планируется закупка более 15 тысяч энергосберегающих светильников. С подрядной организацией заключат двухлетний контракт, финансировать работы по замене освещения будут из городского бюджета.

Напомним, проголосовать за понравившийся тип освещения рязанцы могли на платформе обратной связи через сервис Госуслуги. Результаты опроса следующие: 1559 рязанцев проголосовали за нейтральные светильники, 1480 – за тёплые.

Результаты опроса передали в конкурсную группу. В соответствии с ними специалисты скорректируют техзадание.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков велел продлить сроки подачи заявок на участие в конкурсе. Также он инициировал опрос среди рязанцев о желаемом типе освещения.