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Новости Рязани сегодня: 21 октября

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Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 20 октября.

В Рязанской области планируют усилить ограничения из-за коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в регионе довольно серьёзная. Есть ежедневный рост числа инфицированных коронавирусом рязанцев. В связи с этим во время совещания были рассмотрены различные меры для борьбы с распространением опасного заболевания. В частности, было рассмотрено введение 50% квоты на заполняемость общественного транспорта. Как муниципального, так и коммерческого. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Ещё одно предложение – организовать доставку сотрудников на предприятия преимущественно собственным транспортом. На объектах строительства и различных предприятиях предложено ввести посменный график работы.

Под Рязанью открыли комплекс оздоровительных терм.

Комплекс расположился на площадке величиной 4500 кв. м. В торжественном открытие терм принял участие губернатор Николай Любимов.

Елена Сорокина поручила усилить контроль за соблюдением рязанцами масочного режима.

В рамках этой работы с водителями и кондукторами общественного транспорта города проведут инструктажи и напомнят о необходимости использования средств индивидуальной защиты. О ношении масок в свою очередь работники рязанского транспорта будут напоминать пассажирам. Также контроль за соблюдением мер безопасности в период пандемии необходимо усилить в местах массового скопления людей, в частности, в торговых центрах.

Губернатор Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани.

Любимов обратил внимание на то, что нельзя допускать распространение непроверенной информации и делать преждевременные выводы о виновности той или иной организации. В частности, речь зашла о РНПК, в адрес которой звучали обвинения рязанцев. Губернатор отметил что предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает рязанцев рабочими местами и стабильной зарплатой. Между региональным правительством и нефтезаводом выстроены конструктивные взаимоотношения. Городские очистные находятся в составе соответствующей инфраструктуры предприятия. Завод выделяет немалые средства в их содержание, порядка 200 млн. рублей в год, а также реализует проект, благодаря которому стоки предприятия отделяются в обособленную ветку.

Должен быть найден источник распространения неприятного запаха в городе Рязани, и приняты все меры, необходимые для того, чтобы больше такого не повторялось. Сейчас, как я уже сказал, над этим работают и федеральные, и региональные контролирующие органы. Надо дождаться результатов, – сказал глава региона

Матч «Рязани-ВДВ» и ЦСКА посетили около 500 человек.

Фото: ЖФК ЦСКА

По данным полиции, обеспечивавшей порядок на игре, 120 человек болели за ЦСКА, 50 – за «Рязань-ВДВ». Очевидно, что речь в этом случае идёт о фанатах команд. 

В Рязанской области выявлено ещё 89 случаев заражения коронавирусом.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

При этом федеральный центр сообщил, что в Рязанской области сегодня выявлено 82 новых случая. В сообщении региональной опергруппы отмечается, что у 7 пациентов болезнь протекает бессимптомно, у 82 есть клинические проявления COVID-19.

Рязанская полиция показала погоню за пьяным нарушителем.

Сообщение об автомобиле «Форд Фокус», который перекрывает проезд во дворе дома на улице Новаторов в Рязани, поступило в понедельник, 19 октября, в 20.25. На место был направлен экипаж ДПС. 

Ночью в Рязанской области ожидается до минус трёх градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток возможна переменная облачность. Ночью пройдут небольшие осадки, днём осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 11 м/c. Ночью столбики термометров опустятся от +2 до -3°С. Днём воздух прогреется до +8°С.

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