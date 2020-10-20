В Рязани введут дополнительные меры для борьбы с COVID-19

Состоялось заседание оперативной группы правительства Рязанской области по поводу заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщил официальный сайт правительства.

В пресс-релизе отмечается, что ситуация с COVID-19 в Рязани и области довольно серьёзная. Регистрируется ежедневный рост числа инфицированных рязанцев. В связи с этим во время совещания были рассмотрены различные меры для борьбы с распространением заразы.

В частности, рассматривается вопрос о введении 50% квоты на заполняемость общественного транспорта. Как муниципального, так и коммерческого. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима.

Ещё одно предложение – организовать доставку сотрудников на предприятия преимущественно собственным транспортом. На объектах строительства и различных предприятиях предложено ввести посменный график работы.

– По словам специалистов профильных служб и ведомств, руководителям всех без исключения организаций необходимо в обязательном порядке обеспечить максимальный переход сотрудников на дистанционный режим работы там, где это возможно. Все мероприятия максимально перевести в онлайн, – говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Министры и руководители ведомств должны будут выступить с рекомендациями по работе в условиях ограничений по каждой из курируемых отраслей.