Вторник, 20 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области выявлено ещё 89 случаев заражения коронавирусом

7info

Во вторник, 20 октября, в Рязанской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Напомним, ранее федеральный центр сообщил, что в Рязанской области сегодня выявлено 82 новых случая. В сообщении региональной опергруппы отмечается, что у 7 пациентов болезнь протекает бессимптомно, у 82 есть клинические проявления COVID-19.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 9610 человек. 

На проверке в Минздраве находится на сегодняшний день ещё 91 положительный тест. 

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 9701 человек, – говорится в сообщении оперативной группы. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 89 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
На проверке в Минздраве находится на сегодняшний день ещё 91 положительный тест.
Узнать больше

Рязанская полиция показала погоню за пьяным нарушителем

Новости Рязани
Нарушитель создавал опасность, выезжая на встречку и резко маневрируя на дороге. Чтобы его остановить, пришлось стрелять по колёсам.
Узнать больше

Ученики Скопинского района приняли участие в международной акции «День IT-знаний»

Новости Рязани
Ученики 9-го класса Чулковской школы Скопинского района приняли участие в международной акции "День IT-знаний". Мероприятие прошло в формате онлайн-урока при поддержке Министерства...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанская полиция показала погоню за пьяным нарушителем

Новости Рязани
Нарушитель создавал опасность, выезжая на встречку и резко маневрируя на дороге. Чтобы его остановить, пришлось стрелять по колёсам.
Узнать больше

Губернатор Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал заявление по поводу неприятного запаха в Рязани. Слова Любимова приводит сайт регионального правительства.
Узнать больше

В Рязанской области планируют усилить ограничения из-за коронавируса

COVID-19
Состоялось заседание оперативной группы правительства Рязанской области по поводу заболеваемости коронавирусом в регионе.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Как укрепить иммунитет собаки

Акценты
Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду....
Узнать больше

Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

Акценты
В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+