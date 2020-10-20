В Рязанской области выявлено ещё 89 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 20 октября, в Рязанской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Напомним, ранее федеральный центр сообщил, что в Рязанской области сегодня выявлено 82 новых случая. В сообщении региональной опергруппы отмечается, что у 7 пациентов болезнь протекает бессимптомно, у 82 есть клинические проявления COVID-19.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 9610 человек.

На проверке в Минздраве находится на сегодняшний день ещё 91 положительный тест.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 9701 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.