«Белый шаман» дал прогноз на ход СВО в 2024 году

Специальная военная операция на Украине в 2024 году, по всей видимости, продолжится. На это намекнул в интервью «Московскому комсомольцу» «белый шаман» Коля.
Журналисты издания поинтересовались у провидца, какова судьба СВО в наступающем году:
Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.
А людей в мире год заставит «хвататься за голову»:
Шаман Коля — уроженец Ненецкого АО Николай Талеев. В своё время он был гостем многих телевизионных программ. Однако публичность оказалось не дня него: Коля уехал в Сибирь, нашёл там свою судьбу и стал не так часто выходить в люди. При этом «белый шаман» никогда не отказывает в помощи тем, кто обращается к нему.
Ранее популярный российский нумеролог Кристина Егиазарова оставила свой прогноз по вопросу СВО в эфире канала «Россия 1» на передаче «Прямой эфир».
Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.
СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. Украину в свою очередь после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать.О судьбе Украины бытуют другие похожие прогнозы. О том, будет ли существовать Незалежная в ближайшие годы, размышляет таролог Павел Кучинский. По его словам, будущее Украины определяет карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.
Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.
Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:
Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.
Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.
Ещё один индийский астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:
— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции: