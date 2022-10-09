Воскресенье, 9 октября, 2022
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Белгородцы продолжают нарушать закон, чтобы не платить за парковку

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В Белгороде водители закрывают государственные номера своих машин, чтобы не платить за парковку, пишет Бел.Ру.

Так автомобилисты пытаются сэкономить, несмотря на тот факт, что в городе подешевели парковочные абонементы.

В сентябре стоимость для резидентов составляет до полутора тысячи рублей в год.

В городской администрации предупредили, что в качестве наказания нарушителям придется заплатить те же полторы тысячи рублей. При этом цена одного часа парковки составляет 30 рублей.

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