Белгородцы продолжают нарушать закон, чтобы не платить за парковку

В Белгороде водители закрывают государственные номера своих машин, чтобы не платить за парковку, пишет Бел.Ру.

Так автомобилисты пытаются сэкономить, несмотря на тот факт, что в городе подешевели парковочные абонементы.

В сентябре стоимость для резидентов составляет до полутора тысячи рублей в год.

В городской администрации предупредили, что в качестве наказания нарушителям придется заплатить те же полторы тысячи рублей. При этом цена одного часа парковки составляет 30 рублей.

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