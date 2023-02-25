Суббота, 25 февраля, 2023
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Белгородцев рассмешил неправильный флаг России в одном из ТЦ

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Жительница Старого Оскола обратила внимание на странный флаг рядом с поздравлением к 23 февраля в торговом центре «Маскарад», написал «Бел.Ру».

Кадры с места событий появились в группе «Старый Оскол | Черный список» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера отдыхали с детьми. Ребенок задал вопрос, на который лично я не смогла ответить. Как думаете, чей флаг?» – задалась вопросом женщина.

Белгородцы принялись шутит, что авторы экспозиции пытались изобразить флаг «жертв ЕГЭ» или «флаг лужицких сербов».

Некоторые увидели в действиях дизайнеров «настоящую диверсию».

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