Жительница Старого Оскола обратила внимание на странный флаг рядом с поздравлением к 23 февраля в торговом центре «Маскарад», написал «Бел.Ру».

Кадры с места событий появились в группе «Старый Оскол | Черный список» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера отдыхали с детьми. Ребенок задал вопрос, на который лично я не смогла ответить. Как думаете, чей флаг?» – задалась вопросом женщина.

Белгородцы принялись шутит, что авторы экспозиции пытались изобразить флаг «жертв ЕГЭ» или «флаг лужицких сербов».

Некоторые увидели в действиях дизайнеров «настоящую диверсию».