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Пятница, 7 апреля, 2023
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Астролог Дараган предупредил, что президент Путин готовит судьбоносное заявление

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Популярный астролог Константин Дараган в своём недавнем эфире предупредил россиян, что президент России Владимир Путин готовит резонансное заявление. Оно будет касаться грядущих президентских выборов.

Дараган отмечает: заданный в России политический курс вплоть до 2029 года меняться не будет. Однако перемены придутся на 2024 год, связано это будет с президентскими выборами. Астролог не исключает, что власть от Владимира Путина перейдёт к его преемнику.

– Вот сейчас, в конце весны, президент должен сделать какое-то масштабное резонансное заявление касательно следующих выборов и вообще исторической перспективы, в том числе на 2024 год, – уверен Дараган

Ранее математик-пророк Сидик Афган назвал дату рождения следующего президента России. Под этот критерий попадают несколько популярных политиков.

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