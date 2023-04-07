Популярный астролог Константин Дараган в своём недавнем эфире предупредил россиян, что президент России Владимир Путин готовит резонансное заявление. Оно будет касаться грядущих президентских выборов.
Дараган отмечает: заданный в России политический курс вплоть до 2029 года меняться не будет. Однако перемены придутся на 2024 год, связано это будет с президентскими выборами. Астролог не исключает, что власть от Владимира Путина перейдёт к его преемнику.
Ранее математик-пророк Сидик Афган назвал дату рождения следующего президента России. Под этот критерий попадают несколько популярных политиков.
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