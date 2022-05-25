Адвокат обжаловал пожизненный приговор «елатомскому стрелку» Антону Франчикову, сообщает Рязанский областной суд.

Апелляционная жалоба со стороны защиты подана 17 мая. Дата её рассмотрения пока не указана.

11 мая суд приговорил Франчикова к пожизненному заключению, обвинив в убийстве 5 человек в посёлке Елатьма Касимовского района.

В ходе следствия было установлено, что убийства мужчина совершил поздно вечером 4 апреля 2020 года. Под окнами его квартиры собралась компания молодых людей, которая мешала спать детям. Мужчина высказал им претензии, после чего компания направилась к нему в подъезд.

Франчиков встретил их с охотничьим карабином в руках. Четырьмя выстрелами он убил трёх человек, после чего направился на улицу за убегающими супругами и выстрелил ещё три раза — один в девушку, дважды в её мужа.

От полученных огнестрельных ранений 5 молодых людей скончались на месте происшествия. Мужчина в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сам стрелок признал вину частично, заявив, что защищался.