Суд приговорил «елатомского стрелка» к пожизненному заключению

Рязанской областной суд приговорил «елатомского стрелка» Антона Франчикова к пожизненному заключению. Заседание состоялось в среду, 11 мая.

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Отбывать наказание Франчиков будет в колонии особого режима. Пожизненный срок для «елатомского стрелка» просил прокурор.

Антона Франчикова обвинили в убийстве 5 человек в посёлке Елатьма Касимовсокого района.

В ходе следствия было установлено, что убийства Франчиков совершил поздно вечером 4 апреля 2020 года. Под окнами его квартиры собралась компания молодых людей, которая мешала спать детям. Мужчина высказал им претензии, после чего компания направилась к нему в подъезд.

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Франчиков встретил их с охотничьим карабином в руках. Четырьмя выстрелами он убил трёх человек, после чего направился на улицу за убегающими супругами и выстрелил ещё три раза — один в девушку, дважды в её мужа.

От полученных огнестрельных ранений 5 молодых людей скончались на месте происшествия. Мужчина в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сам стрелок признал вину частично, заявив, что защищался.