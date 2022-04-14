Прокурор просит для «елатомского стрелка» пожизненный срок

Прокурор попросил приговорить «елатомского стрелка» Антона Франчикова к пожизненному заключению Прения по делу об убийстве 5 человек в посёлке Елатьма Касимовсокого района прошли в Рязанском областному суде 14 апреля.

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В ходе следствия было установлено, что убийства Франчиков совершил поздно вечером 4 апреля 2020 года. Под окнами его квартиры собралась компания молодых людей, которая мешала спать детям. Подозреваемый высказал им претензии, после чего компания направилась к нему в подъезд.

Мужчина встретил их с охотничьим карабином в руках. Четырьмя выстрелами он убил трёх человек, после чего направился на улицу за убегающими супругами и выстрелил ещё три раза — один в девушку, дважды в её мужа.

От полученных огнестрельных ранений 5 молодых людей скончались на месте происшествия. Мужчина в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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Сам стрелок признал вину частично, заявив, что защищался.