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Пятница, 26 ноября, 2021
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Андрей Прилуцкий поддержал идею продления срока действия сертификатов для переболевших коронавирусом

7info7

Руководитель Минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал идею зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификатов, которые выдаются перенёсшим коронавирусную инфекцию.

Сейчас их действие ограничивается шестью месяцами. Голикова предложила увеличить этот срок до 12 месяцев. В первую очередь это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.

Мы видим это и в нашем регионе. Поэтому считаем, что решение разумное, – сказал Прилуцкий.

Напомним, что на совещание президента Владимира Путина с правительством РФ Татьяна Голикова отметила, что доля переболевших повторно составляет 0,74%.

Также идею о продлении срока действия сертификатов одобрил председатель комитета по охране здоровья федерального парламента, депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

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