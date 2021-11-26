Председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов поддержал идею о продлении срока сертификата для переболевших COVID-19 до года. Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сейчас сертификат для перенесших коронавирусную инфекцию действует 6 месяцев. Однако, по словам Хубезова, статистика свидетельствует о том, что его срок можно увеличить.

Сейчас ситуация с коронавирусом в стране меняется, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 6%, а уровень вакцинации увеличился до 50%. Эти результаты вселяют надежду. Поэтому я считаю это предложение своевременным, — сказал он.

Напомним, ранее увеличить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 предложила зампред Татьяна Голикова на совещании президента с правительством РФ.