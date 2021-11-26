Председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов поддержал идею о продлении срока сертификата для переболевших COVID-19 до года. Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Сейчас сертификат для перенесших коронавирусную инфекцию действует 6 месяцев. Однако, по словам Хубезова, статистика свидетельствует о том, что его срок можно увеличить.
Напомним, ранее увеличить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 предложила зампред Татьяна Голикова на совещании президента с правительством РФ.