1.7 C
Рязань
Пятница, 26 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Дмитрий Хубезов поддержал идею о продлении срока сертификата для переболевших COVID-19 до года

7info7

Председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов поддержал идею о продлении срока сертификата для переболевших COVID-19 до года. Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сейчас сертификат для перенесших коронавирусную инфекцию действует 6 месяцев. Однако, по словам Хубезова, статистика свидетельствует о том, что его срок можно увеличить.

Сейчас ситуация с коронавирусом в стране меняется, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 6%, а уровень вакцинации увеличился до 50%. Эти результаты вселяют надежду. Поэтому я считаю это предложение своевременным, — сказал он.

Напомним, ранее увеличить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 предложила зампред Татьяна Голикова на совещании президента с правительством РФ.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,827ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать