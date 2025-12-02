Блокировка WhatsApp всё ближе. Что делать уже сейчас, чтобы не потерять чаты и спокойно переехать, например в MAX

В России WhatsApp* всё активнее подводят к блокировке: депутаты называют это вопросом времени и всё чаще указывают пользователям на отечественные мессенджеры, в первую очередь MAX. Пока сервис работает, есть время спокойно подготовиться и не потерять ни контакты, ни важные переписки.​

Почему WhatsApp в зоне риска

За последние месяцы в Госдуме несколько раз публично обсуждали возможную полную блокировку WhatsApp в России, причём в горизонте не «когда‑нибудь», а «в ближайшие месяцы». Депутат Андрей Свинцов прямо говорил о вероятности такого сценария и советовал россиянам заранее готовиться к переменам.​

К мессенджеру всё чаще предъявляют претензии: говорят о системных сбоях, утечках данных и игнорировании российских законов. Другой депутат, Андрей Кирьянов, подчёркивал, что речь уже не о единичных неполадках, а о системной ненадёжности западного приложения и вопросе времени до жёстких решений.​

Дополнительный фон создаёт статус компании‑владельца Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России, что делает политику вокруг её сервисов ещё более нервной. Эксперты по кибербезопасности отмечают: технически заблокировать мессенджер несложно, но окончательное решение будет приниматься на политическом уровне, а не программистами.​

Какие риски для обычных пользователей

Для рядового пользователя главная опасность — не сам факт блокировки, а то, что она может быть резкой. В один момент можно потерять доступ к привычным чатам: семейным, рабочим, школьным, к чатам больниц, СНТ и родительских комитетов.​

Вторая линия риска — безопасность. В десктопной версии WhatsApp для Windows уже находили опасную уязвимость CVE-2025-30401, которая позволяла подменять тип вложенного файла и повышала вероятность успешной атаки через обычный «безобидный» документ. Эксперты отдельно напоминают: даже приложения с репутацией «надёжных» становятся точкой входа для злоумышленников, если не обновлять их и не соблюдать элементарную цифровую гигиену.​

Третья проблема — зависимость от одного сервиса. Если вся личная и рабочая коммуникация завязана на WhatsApp, блокировка превращает смартфон в «пустой» мессенджер: контакты есть, а связаться с людьми негде.​

Шаг 1. Разобраться со своими данными

Первое, что стоит сделать уже сегодня, — пройтись по своим чатам и честно ответить себе на вопрос: что из этого действительно жалко потерять. Обычно в список попадает рабочая переписка, переписка с близкими людьми, важные фото, документы, голосовые сообщения и номера телефонов, которые почему‑то так и не попали в обычную телефонную книгу.​

После этого логично сделать минимум действий:

экспортировать важные чаты и сохранить архивы на телефон или компьютер;

отдельно сохранить критичные документы и фотографии в облако или на внешний носитель;

перенести ключевые контакты в записную книжку телефона или отдельный файл.

Желательно, чтобы резервные копии существовали не только в «облаке» какого‑то сервиса, но и локально. Тогда доступ к ним не пропадёт, даже если сам мессенджер окажется заблокирован или аккаунт по какой‑то причине перестанет открываться.​

Шаг 2. Выбрать запасной мессенджер

Параллельно имеет смысл подобрать себе «запасной аэродром» — мессенджер, через который вы сможете продолжить общение, если WhatsApp всё‑таки ограничат. На российском рынке сегодня сразу несколько сервисов развивают как альтернативу иностранным приложениям.​

Главный фаворит властей — новый отечественный мессенджер MAX. Его называют национальной платформой по образцу китайского WeChat: в одном приложении уже сочетаются чаты, звонки, мини‑приложения, платежи через СБП и интеграция с государственными сервисами. Данные пользователей хранятся на серверах в России, сервис создавался с учётом требований российского закона о персональных данных, что особенно важно для бизнеса и органов власти.​

MAX активно продвигают на государственном уровне. Правительство решило, что с 1 сентября 2025 года этот мессенджер должен предустанавливаться на все новые смартфоны и планшеты вместо VK Messenger, а Минцифры рекомендовало чиновникам перевести рабочие чаты в MAX и отчитаться о переходе. Фактически пользователям показывают: именно эту платформу власти видят основной заменой западным мессенджерам.​ Немаловажно и то, что этот мессенджер работает и во время блокировки мобильного интернета.

Помимо MAX, в России доступны и другие сервисы: VK Мессенджер, TamTam, «Яндекс Мессенджер», видеосервисы вроде «Яндекс Телемоста», Zoom, Google Meet и другие. Но по степени поддержки государства именно MAX выглядит главным кандидатом на роль «основного» мессенджера в случае проблем с WhatsApp и другими зарубежными платформами.​

Не стоит также забывать и о Telegram, который в России пока работает без проблем. Но здесь ключевым может быть именно слова «пока». Его также могут начать ограничивать, хотя «телега» сейчас является одним из лучших способов информирования населения, в том числе и о позиции власти. Так что, тут пока ещё не все так однозначно.

Шаг 3. Зарегистрироваться и протестировать

Ждать формальной блокировки не нужно: регистрацию и базовую настройку резервного мессенджера стоит сделать заранее. В случае с MAX достаточно обычного российского номера телефона, интерфейс сделан по образцу привычных западных приложений — привыкнуть к нему обычно несложно.​

Полезно сразу:

заполнить профиль, добавить аватар и имя, чтобы вас легко узнали;

включить уведомления и проверить, как мессенджер ведёт себя на вашем смартфоне;

отправить несколько тестовых сообщений, файлов, голосовых и совершить звонок.

Для тех, кто использует мессенджеры в работе, важно заранее понять, насколько удобно через выбранный сервис пересылать большие файлы, проводить видеозвонки и организовывать групповое общение. Тогда в случае блокировки не придётся в панике разбираться, почему собеседник «не слышит», а картинка зависает.​

Тех, кто боится, что с помощью MAX за ними будет следить государство, спешим успокоить. В первую очередь, задайте себе вопрос: так ли уж интересны вы сами или ваши тайны «товарищу майору»? Если нет, то и бояться особо нечего.

Шаг 4. Перенести ключевые чаты

Следующий шаг — аккуратно «расселить» свои важные чаты по резервным площадкам.​

Что можно сделать уже сейчас:

создать семейный чат в MAX или другом выбранном мессенджере и пригласить туда близких;

завести резервные группы для рабочих, школьных, родительских и соседских чатов;

спокойно объяснить всем участникам, что это не «предательство привычек», а страховка на случай непредвиденной блокировки.

Для бизнеса и самозанятых задача шире. Стоит:​

указать альтернативный мессенджер на сайте, в подписи электронной почты и в карточках компаний на картах и маркетплейсах;

сообщить клиентам, что в случае проблем с WhatsApp вы всегда доступны, например, в MAX или другом сервисе;

протестировать интеграции с CRM и чат‑ботами, если они используются.​

Чем раньше сделать такой «двойной контур» связи, тем меньше шансов, что в момент возможной блокировки вы останетесь без канала общения с людьми, от которых зависите.

Шаг 5. Навести порядок с безопасностью

Даже если вы не планируете отказываться от WhatsApp прямо сейчас, имеет смысл привести в порядок цифровую гигиену.​

Несколько простых шагов:

обновить WhatsApp на телефоне и компьютере до последней версии;

обновить операционную систему — это снижает риск эксплуатации известных уязвимостей, вроде CVE-2025-30401 в десктопной версии для Windows;​

отключить автоматическое сохранение непонятных файлов и внимательно относиться к вложениям, которые приходят даже от знакомых.

Эксперты напоминают: атаки всё чаще строятся на социальной инженерии, когда жертву убеждают самостоятельно открыть вредоносный файл или перейти по ссылке. Поэтому универсальное правило одно — если сообщение вызывает сомнения, лучше перепроверить у отправителя другим каналом или не открывать вложение вовсе.​

Шаг 6. Что делать, если WhatsApp всё‑таки заблокируют

Если в какой‑то момент мессенджер окажется недоступен или начнёт работать с серьёзными ограничениями, паниковать смысла уже не будет. К этому моменту у подготовленного пользователя:​

все важные чаты сохранены в виде резервных копий или перенесены в другие приложения;

основные контакты дублятся в телефонной книге;

семейные и рабочие чаты дублируются в MAX или иной выбранной программе.

Технически продвинутые пользователи, скорее всего, попробуют VPN и другие обходные способы, но это отдельный рискованный сценарий со своими нюансами и правовыми вопросами. Власти честно показывают направление: они развивают и продвигают собственные платформы связи, от предустановки MAX на устройства до рекомендаций чиновникам переходить в отечественные мессенджеры.​

Кстати, мы уже писали, что в России готовятся ещё плотнее закручивать гайки вокруг VPN. Роскомнадзор продолжит блокировать нелегальные сервисы обхода ограничений и в итоге собирается довести дело до их «полной отмены». Об этом недвусмысленно заявил все тот же депутат Андрей Свинцов.

Главное для пользователя

Судьба WhatsApp в России в значительной степени зависит от политических решений, которые обычный пользователь предсказать не может. Но то, попадёт ли он в цифровой «информационный обрыв», решается его собственными действиями.​

Если спокойно, без истерики, за несколько вечеров:

разобрать свои чаты и сохранить важное;

установить и настроить MAX или другой резервный мессенджер;

собрать в нём семейные и рабочие чаты;

привести в порядок безопасность устройств — возможная блокировка превратится не в катастрофу, а лишь в смену иконки на экране смартфона.​

* Компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ