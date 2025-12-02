Новогодняя столица-2026
Павел Малков подчеркнул важность развития программы «Активное долголетие – Здоровая Рязань»

В Рязанской области продолжается реализация программы «Активное долголетие – Здоровая Рязань», которая запущена в регионе по инициативе губернатора Павла Малкова. Работа осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Цель программы – создать условия для активного долголетия и улучшить качество жизни пожилых людей. На данный момент в проекте участвуют около 100 тысяч человек. Программа включает более 20 направлений, таких как спортивные, творческие, кулинарные и интеллектуальные занятия, мастер-классы, познавательные экскурсии, фестивали и форумы для обмена опытом.

В регионе функционирует более тысячи тематических площадок. Особой популярностью пользуются «северная ходьба» и «маршруты долголетия». В этом году были введены новые экскурсии по историческим улицам Рязани с краеведом Игорем Канаевым. Участникам проекта доступно 76 маршрутов. Также в этом году начали работать курсы иностранных языков.

Одним из ключевых событий года стал пятый осенний фестиваль активного долголетия, собравший почти 800 участников. На фестивале были представлены лучшие практики и работали интерактивные зоны. Летом прошли муниципальные форумы, в которых участвовали более 10 тысяч жителей региона. Было организовано более 400 площадок.

Губернатор Павел Малков подчеркивает важность дальнейшего развития программы. «Проект «Активное долголетие – Здоровая Рязань» пользуется огромной популярностью. Жители старшего возраста с большим удовольствием участвуют в мероприятиях. Самые разные активности, все больше площадок становится. Программа очень важная, она будет и дальше развиваться. Востребованных направлений много, заниматься будем каждым», – отметил глава региона.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте. Присоединиться к программе можно через мобильное приложение «Открытый регион 62». Заявку на участие и выбор активности также можно подать по телефону: +7 (4912) 34-00-32.

