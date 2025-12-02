Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Image by Drazen Zigic on Freepik
Экономика и бизнес

Аграрии Рязанской области получили льготные кредиты на 12 млрд рублей в 2025 году

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о результатах предоставления государственной поддержки аграриям региона за 11 месяцев 2025 года. Губернатор Павел Малков держит под постоянным контролем оперативность доведения средств до сельхозпредприятий, что направлено на реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Поддержка рязанских аграриев осуществляется по 40 различным направлениям. С начала года предприятия агропромышленного комплекса и фермеры получили субсидии на общую сумму 2,46 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Процесс предоставления средств продолжается.

Реклама

Выделенные средства направлены на развитие производства зерна, картофеля, овощей, фруктов и ягод, молочной продукции, строительство животноводческих объектов и приобретение племенного скота. Также субсидии предоставляются на закупку сельскохозяйственной техники, восстановление заброшенных земель, известкование кислых почв, страхование урожая и поголовья, а также на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам для проведения сезонных полевых работ. Отдельное внимание уделяется развитию семейных ферм.

Кроме субсидирования, в этом году выделено более 1 млрд рублей на строительство социальных объектов и инфраструктуры в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

С начала 2025 года рязанские аграрии заключили контракты на получение льготных кредитов на общую сумму 12,1 млрд рублей.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...

Темы

Медицина

В ноябре в Рязани родились 409 детей, самый маленький весил 495 граммов

Среди них — 215 мальчиков и 194 девочки. Три матери стали счастливыми сразу дважды.
Общество

Павел Малков объявил об открытии нового направления подготовки в рязанском филиале института культуры

В настоящее время в филиале учатся около 100 студентов
Власть и политика

Рязанская область должна быть в лидерах в рейтинге регионов по эффективности поддержки бойцов СВО и их семей — Павел Малков

Глава региона дал поручение ответственным ведомствам проработать каждую действующую меру поддержки с тем, чтобы система их оказания предусматривала максимально возможный проактивный формат.
Власть и политика

Павел Малков поручил обеспечить проактивный формат предоставления мер поддержки участникам СВО

Регионы будут оцениваться по эффективности поддержки бойцов спецоперации и их семей. По поручению Министра обороны РФ готовится специальный рейтинг.
Медицина

Врачи ОКБ помогли пациенту с ампутированной рукой избавиться от боли

Причиной боли является выступающий конец плечевой кости и зажатые нервы в рубце.
Новости Касимова

В День краеведов в Касимове рассказали о метеорите и окаменелостях

В рамках мероприятия были представлены частные коллекции, редкие документы и артефакты, а также проведены доклады и лекции.
Власть и политика

Участнику СВО Михаилу Давыдову вручили удостоверение депутата Рязанской облдумы

Михаил Давыдов командовал 387-м полком. Недавно его контракт был расторгнут, и теперь он будет работать в областной Думе на постоянной основе.
Общество

Здание Торговых рядов в Рязани выставят на торги в 2026 году

Это дает предпринимателям шанс продолжить работу в Торговых рядах до их выставления на торги и найти новые помещения.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
В ноябре в Рязани родились 409 детей, самый маленький весил 495 граммов