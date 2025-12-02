Аграрии Рязанской области получили льготные кредиты на 12 млрд рублей в 2025 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о результатах предоставления государственной поддержки аграриям региона за 11 месяцев 2025 года. Губернатор Павел Малков держит под постоянным контролем оперативность доведения средств до сельхозпредприятий, что направлено на реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Поддержка рязанских аграриев осуществляется по 40 различным направлениям. С начала года предприятия агропромышленного комплекса и фермеры получили субсидии на общую сумму 2,46 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Процесс предоставления средств продолжается.

Реклама

Выделенные средства направлены на развитие производства зерна, картофеля, овощей, фруктов и ягод, молочной продукции, строительство животноводческих объектов и приобретение племенного скота. Также субсидии предоставляются на закупку сельскохозяйственной техники, восстановление заброшенных земель, известкование кислых почв, страхование урожая и поголовья, а также на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам для проведения сезонных полевых работ. Отдельное внимание уделяется развитию семейных ферм.

Кроме субсидирования, в этом году выделено более 1 млрд рублей на строительство социальных объектов и инфраструктуры в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

С начала 2025 года рязанские аграрии заключили контракты на получение льготных кредитов на общую сумму 12,1 млрд рублей.