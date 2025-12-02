В Рязанской области за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ почти на 10%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

С 24 по 30 ноября было зарегистрировано 5 640 случаев ОРВИ, что на 9,6% больше, чем на предыдущей неделе. Большинство заболевших (76%) проживают в Рязани.

Реклама

Также зафиксировано 32 случая COVID-19, что на 13 больше, чем на прошлой неделе. Лабораторные исследования показали наличие как вирусов гриппа, так и других респираторных вирусов.

Роспотребнадзор рекомендует следующие меры профилактики: избегать контактов с больными людьми, сократить время пребывания в местах массового скопления, использовать маску в общественных местах, регулярно мыть и обрабатывать руки, проветривать и проводить влажную уборку помещений, больше времени проводить на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и обратиться к врачу для получения лечения и предотвращения распространения инфекции.