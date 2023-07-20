80-летняя жительница Александро-Невского получила золотой значок ГТО

Мария Бирюкова из поселка Александро-Невский получила золотой значок ГТО в 80 лет.

Отмечается, что Мария Дмитриевна регулярно занимается спортом – скандинавской ходьбой, плаванием, лыжами, делает ежедневную зарядку и обливается холодной водой.

«Я не позволяю себе лениться. Именно плавание помогло мне восстановиться после тяжелой травмы – перелома шейки бедра. Благодаря спорту я сегодня хожу и не хромаю. Люди, не сидите часами у телевизора, а лучше ходите с детьми в спортзалы. А жизнь прекрасна в любом возрасте», — передает слова Марии Бирюковой издательство «Пресса».