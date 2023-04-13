6 педагогов допобразования Рязанской области участвуют в конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям»

В рамках Года педагога и наставника стартовал очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

Список финалистов сформирован по итогам заочного этапа конкурса. В этом году на звание лучшего педагога претендуют 6 представителей учреждений допобразования Сасовского и Рязанского районов, городов Скопин, Касимов, Сасово и Рязань.

12 апреля прошли конкурсные испытания — финалисты проводили мастер-классы и участвовали в групповом импровизационном конкурсе «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей».

13 апреля они проведут открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» с неизвестной им ранее группой детей. Эксперты смогут глубже оценить профессиональные компетенции и мастерство конкурсантов.

Итоги конкурса подведут 19 апреля. Победитель регионального этапа представит Рязанскую область на всероссийском конкурсе.