5 человек пострадали в ДТП в Спасском районе Рязанской области

В результате ДТП в Спасском районе Рязанской области пострадали 5 человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27 ноября в 08.30 на 91-м километре автодороги Рязань — Лакаш 20-летний рязанец, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительным данным, совершил столкновение с «Фольксваген Пассат», находящимся под управлением 59-летнего рязанца.

Травмы в аварии получили оба водителя, пассажирка 62 лет, пассажиры в возрасте 21 и 20 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП уточняются.