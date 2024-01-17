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4 ракеты RM-70 «Вампир» и украинских 2 БПЛА уничтожены в Белгородской области

7info
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ВСУ предприняли очередную попытку атаки Белгородской области утром 17 января.

По данным Минобороны России, использовались реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа.

Над регионом силами ПВО перехвачены 4 реактивных снаряда и 2 беспилотника самолётного типа. О повреждениях на земле Минобороны РФ не сообщило.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, вражеские объекты сбиты над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, люди не пострадали.

В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, на месте работают сотрудники оперативных служб.

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