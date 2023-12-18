4 новых ФАПа смонтируют в Ермишинском районе по нацпроекту

В Ермишинском районе Рязанской области смонтируют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщает сайт ИД «Пресса».

Вторую очередь начали возводить 15 декабря. По словам заведующего подразделением «Ермишинская районная больница» Максима Зотова, до конца января 2024 подрядчики из Саратовской области смонтируют модульные ФАПы в сёлах Торопово, Нарма, Мердушь и посёлке Игошино.

Строители из Сасова параллельно монтируют системы водоснабжения и водоотведения. Эти работы должны закончить до конца года. А полный запуск в эксплуатацию, оснащение современным оборудованием и благоустройство территории ожидают к лету 2024 года.

«Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта „Здравоохранение“ до конца 2025 года в нашем районе планируют заменить все старые здания фельдшерских пунктов, которые невозможно отремонтировать, и привести в должное состояние пригодные для реконструкции. Это позволит оказывать своевременную и квалифицированную помощь всем жителей отдаленных населенных пунктов в комфортных условиях», — рассказал Максим Зотов.

По словам медика, подготовительный этап стартовал в 2020 году. При взаимодействии с администрацией Ермишинского района и сельских поселений сделали паспорта на объекты, определили земельные участки под новое строительство. А в сентябре 2023 года при поддержке предпринимателя Сергея Карцева и ДРСУ «Ермишинское» земельные участки выровняли, подрядчик установил свайный фундамент для будущих зданий.