СТС покажет новое шоу с Леонидом Якубовичем 

15 ноября в 11:00 на СТС стартует новая телевикторина с Леонидом Якубовичем «Усатые факты» (16+), в которой три звёздные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь.

По правилам игры после второго тура команда с наименьшим количеством баллов отсеивается, а по результатам третьего определяется команда-финалист. Все ответы в финале — числа, и базовый приз победителей складывается из суммы верных ответов. Но окончательный размер выигрыша зависит от фортуны. Бросив куб с коэффициентами, игроки могут увеличить денежный приз в 5, 10, 50 или 100 раз.

«На мой взгляд, «Усатые факты» позволят участникам и зрителям в лёгкой развлекательной форме разобраться в любопытных фактах о пространстве, в котором мы живём. Ведь сейчас в интернете довольно много разной информации и порой сложно отличить, где правда, а где ложь», — комментирует Леонид Якубович, который также выступил соавтором идеи шоу.

В этом году Леонид Аркадьевич отметил своё 80-летие. На его счету пять премий ТЭФИ, звание народного артиста РФ, премия Союза журналистов РФ и другие награды. Параллельно с работой на СТС Леонид Аркадьевич продолжит вести телеигру «Поле чудес», которой в этом году исполнилось 35 лет.