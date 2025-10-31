Рязанская область усиливает контроль за дорогами с помощью интеллектуальной системы

В Рязани, на площадке Дирекции дорог, 23 октября прошло открытое заседание общественно-экспертного совета при Минтрансе региона, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В мероприятии участвовали представители министерства, дорожной дирекции и подрядных компаний. Было отмечено, что по поручению губернатора Павла Малкова в области продолжается активное развитие дорожного хозяйства, включая внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Ключевой темой встречи стала демонстрация функционала ИТС Рязанской области, которая создается с 2020 года. Ее главные задачи — повышение безопасности дорожного движения, комфорта водителей и пассажиров, а также улучшение качества автомобильных дорог и перевозок.

Особое внимание уделили модульной структуре системы. Один из ключевых модулей — сценарное управление. Оно позволяет в автоматическом режиме реагировать на изменения погоды, оповещая водителей и дорожные службы об опасных условиях.

Кроме того, в онлайн-режиме ведется контроль за работой подрядчиков по содержанию дорог. Для этого используется комплексный анализ данных: от отслеживания расхода реагентов и мониторинга дорожного полотна с помощью видеокамер до контроля за движением спецтехники. Это позволяет оперативно выявлять недочеты и повышать общий уровень обслуживания дорожной сети.

Все данные системы представлены в удобных форматах на интерактивных картах, в виде отчетов, графиков и диаграмм, и могут быть адаптированы под нужды конкретного пользователя.

Участникам также показали результаты интеграции ИТС с системой уличного освещения и базой данных ГИБДД, что помогает предотвращать аварийные ситуации. Полное завершение интеграции запланировано на конец 2026 года, что позволит системе достичь второго уровня зрелости.

Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, где представители общественности и эксперты смогли задать вопросы и обсудить перспективы развития транспортной инфраструктуры. Напомним, что Рязанская область уже входит в число лидеров России по внедрению интеллектуальных транспортных систем.