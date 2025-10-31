Пятница, 31 октября, 2025
Транспорт и дороги

Остановку общественного транспорта в центре Рязани переименовали

Алексей Самохин
Фото: t.me/admryazan

В Рязани переименовали остановку общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новое наименование остановки общественного транспорта.

Согласно официально опубликованному постановлению, было внесено следующее изменение:

Остановочный пункт «Стадион Спартак» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 44Б, переименован в остановочный пункт «Рязань Арена».

