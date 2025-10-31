Пятница, 31 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

Коц объяснил решение Путина пустить западные СМИ в Красноармейск

Никита Рязанцев
Freepik ИИ

Президент Владимир Путин приказал Минобороны пустить иностранных журналистов в районы, где заблокированы ВСУ, чтобы показать им реальную ситуацию на фронте, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист назвал это решение крайне нетривиальным в условиях информационной войны.

«Картина, которую они там увидят, будет сильно отличаться от киевской официалки», — отметил Коц.

По его мнению, это позволит развеять миф Владимира Зеленского о том, что украинские войска держат ситуацию в Красноармейске, Купянске и Димитрове под контролем.

Позднее Минобороны уточнило, что Киев отказался пустить западную прессу в эти «котлы», что говорит о катастрофическом положении ВСУ.

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил, почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

Последние новости

Остановку общественного транспорта в центре Рязани переименовали

Остановочный пункт «Стадион Спартак» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 44Б, переименован в остановочный пункт «Рязань Арена».

Циклон принёс в Центральную Россию дожди и аномальное тепло

В Рязани дождь уже идёт. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в течение всего дня пятницы, 31 октября, а также в ночь на субботу. 1 ноября прогнозируются уже небольшие кратковременные дожди. 

Усольцевы перестали жить вместе до загадочного исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы в последнее время не жили...

СТС покажет новое шоу с Леонидом Якубовичем 

15 ноября в 11:00 на СТС стартует новая телевикторина с Леонидом Якубовичем «Усатые факты» (16+), в которой три звёздные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь.

Убийцей обезглавленной женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве...

Спецназ ВДВ штурмует Рыбное в Запорожской области 

Положение украинских формирований на этом участке становится критическим — удержать позиции практически невозможно.

В РГУ имени С.А. Есенина состоялось посвящение в первокурсники

Творческие коллективы новоиспеченных студентов соревновались между собой, продемонстрировав яркие таланты и невероятную энергетику.

Юрист предупредил россиян о мошенничестве с 13-й зарплатой

Злоумышленники пользуются праздничным настроением и желанием людей получить дополнительные средства, чтобы внедрять свои схемы и похищать деньги или личные данные.

В Рязани гости украли из супермаркета 9 ящиков водки для свадебного стола

После кражи подозреваемые на свадебном кортеже уехали в Дягилево

Четыре человека погибли в массовом ДТП у ТЦ «Макси» в Туле

По информации губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, погибли четыре человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

Под Рязанью водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе

На втором километре автодороги «Чулково–Ермолово» 61-летний житель города Скопина, управляя автомобилем «Лада», сбил 39-летнего местного жителя. 

Два беспилотника сбиты над Рязанской областью сегодня ночью 

В ночь на пятницу, 31 октября, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России. 

Юрий Подоляка: Америка, вместо того, чтобы «стать великой», все сильнее скатывается в состояние Гражданской войны

По мнению блогера, нынешние события — следствие политики США за рубежом, и теперь страна сталкивается с тем, что когда-то приносила другим.

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 

«Известия»: банки без предупреждения увеличивают ставки и сроки кредитов

Чаще всего подобные корректировки происходят после отключения платных сервисных пакетов.