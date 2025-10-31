Президент Владимир Путин приказал Минобороны пустить иностранных журналистов в районы, где заблокированы ВСУ, чтобы показать им реальную ситуацию на фронте, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист назвал это решение крайне нетривиальным в условиях информационной войны.

«Картина, которую они там увидят, будет сильно отличаться от киевской официалки», — отметил Коц.

По его мнению, это позволит развеять миф Владимира Зеленского о том, что украинские войска держат ситуацию в Красноармейске, Купянске и Димитрове под контролем.

Позднее Минобороны уточнило, что Киев отказался пустить западную прессу в эти «котлы», что говорит о катастрофическом положении ВСУ.