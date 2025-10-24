Пятница, 24 октября, 2025
Суд обязал медучреждение выплатить рязанке более 97 тыс. рублей

Валерия Мединская
Изображение от ededchechine на Freepik

Судебным решением полностью удовлетворены требования в пользу рязанки, которой не была обеспечена положенная по закону лекарственная терапия. Теперь медучреждение обязано выплатить ей компенсацию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что пожилая женщина-инвалид, состоящая на диспансерном учёте, столкнулась с полным отсутствием необходимого ей препарата, который выдаётся по льготной квоте. Как итог — её сыну пришлось самостоятельно приобретать дорогостоящие медикаменты.

Надзорное ведомство направило в суд иск, в котором потребовало компенсировать затраты на куплённые лекарства, а также возместить причинённый моральный вред. Железнодорожный райсуд Рязани встал на сторону пенсионерки, с медучреждения взыскали более 97 тысяч рублей.

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.

Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Главный политический провидец представил нам будущее удивительным и крайне страшным.

Мошенники используют новую схему с «ошибочными» переводами, чем она опасна

Эксперты предупреждают: новая схема мошенников связана с «ошибочными» переводами и шантажом. Что советует делать депутат ГД Анатолий Аксаков, если на ваш счёт поступили деньги от неизвестного.

Друг спасённой на Иремеле туристки рассказал, почему нашли Захарову, но не Усольцевых

Друг спасённой на Иремеле туристки Полины Захаровой рассказал, как удалось её найти и почему поиски семьи Усольцевых под Красноярском пока не дали результата.

Трамп: США проведут наземную боевую операцию в Венесуэле

По словам политика, Соединённые Штаты недовольны Венесуэлой по многим причинам.

В Самарской области семье запретили похоронить усопшего у разрытой могилы

В сельском поселении Черноречье родственникам запретили похоронить усопшего у...

В Махачкале расстреляли лабрадора Балбеса, спасавшего людей по всей России

Злоумышленник открыл огонь по служебному лабрадору по кличке Балбес...

Адвокат заявил, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность

Пропавшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла...

Дело напавшего на школьницу мигранта вскрыло беспредел водителей в Красногорске

Жители Сабурово пожаловались на беспредел водителей автобуса №1212к в...

Учительница из Волгограда умерла в свой день рождения в отеле в Казани

В одном из отелей в Казани умерла учитель из...

Электронный дневник теперь доступен в мессенджере МАХ

Региональное министерство цифрового развития сообщает о расширении функциональности национального мессенджера МАХ.

В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В объявлении на сайте Avito продавец рассказывает, что находится внутри.

Участник «ГЕРОИ62» осваивает профессию дизайнера

Владимир Кучерян, участник кадрового проекта «ГЕРОИ62», применяет свой многолетний опыт в строительстве в новой для себя сфере.

Карта семей России конкурса «Это у нас семейное» объединила более 25 тысяч команд

Свыше 25 тысяч семейных команд зарегистрировались на карте семей России – сервисе конкурса «Это у нас семейное», благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом.

В Рязанской области прозвучал отбой угрозы атаки беспилотников

Режим угрозы налёта действовал несколько часов.