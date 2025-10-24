Суд обязал медучреждение выплатить рязанке более 97 тыс. рублей

Судебным решением полностью удовлетворены требования в пользу рязанки, которой не была обеспечена положенная по закону лекарственная терапия. Теперь медучреждение обязано выплатить ей компенсацию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что пожилая женщина-инвалид, состоящая на диспансерном учёте, столкнулась с полным отсутствием необходимого ей препарата, который выдаётся по льготной квоте. Как итог — её сыну пришлось самостоятельно приобретать дорогостоящие медикаменты.

Надзорное ведомство направило в суд иск, в котором потребовало компенсировать затраты на куплённые лекарства, а также возместить причинённый моральный вред. Железнодорожный райсуд Рязани встал на сторону пенсионерки, с медучреждения взыскали более 97 тысяч рублей.