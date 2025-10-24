Поезда до Алматы будут ходить через Рязань

26 октября будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы, для этого используют беспересадочные вагоны. Поезда до Алматы будут в том числе проезжать через Рязань.

Беспересадочные вагоны будут курсировать в составе поездов №7/8 Алматы – Саратов и №85/86 Москва – Дербент. Расчётное время в пути составит примерно трое с половиной суток.

Помимо Рязани, составы будут делать остановки для пассажиров в нескольких населённых пунктах. Среди них казахстанские Шымкент, Актобе, Кызылорда, а также российские Тамбов и Мичуринск и другие.

Прямое железнодорожное сообщение между двумя столицами отсутствовало с 2017 года.