Пятница, 24 октября, 2025
5.4 C
Рязань
Общество

Поезда до Алматы будут ходить через Рязань

Валерия Мединская
Freepik AI

26 октября будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы, для этого используют беспересадочные вагоны. Поезда до Алматы будут в том числе проезжать через Рязань.

Беспересадочные вагоны будут курсировать в составе поездов №7/8 Алматы – Саратов и №85/86 Москва – Дербент. Расчётное время в пути составит примерно трое с половиной суток.

Помимо Рязани, составы будут делать остановки для пассажиров в нескольких населённых пунктах. Среди них казахстанские Шымкент, Актобе, Кызылорда, а также российские Тамбов и Мичуринск и другие.

Прямое железнодорожное сообщение между двумя столицами отсутствовало с 2017 года.

Самые читаемые материалы

Интересное

Кровь, огонь и голод: что предрекла Ванга России в 2026-м

Согласно откровениям великой провидицы, нас ждёт удивительное время.
Интересное

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.
Новости России

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...
Новости Касимова

Полиция возбудила уголовное дело на жителя касимовского села, который устроил прилюдный скандал

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Происшествия

Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Ночью ПВО отражала атаку дронов в Рязанской области.

Последние новости

Победители юбилейного журналистского конкурса «Ростелекома» отправятся в Арктику

Победители отправятся в пресс-тур в Арктику.

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие часы.

Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Следователи, спасатели и эксперты до сих пор не могут понять, что произошло с Сергеем, Ириной и пятилетней Ариной

Рязанские студенты провели дебаты на конкурсе «Молодёжь и выборы»

Молодёжь представила аргументы «за» и «против» использования ИИ в избирательном процессе.

Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Если заранее подать нужные заявления, в следующем году можно ожидать неплохую прибавку к пенсии.

Фразы «Ясно» и «Я сама» чаще всего выводят мужчин из себя, а женщин — «Все понятно»

Психолог Юлия Королева рассказала, какие фразы чаще всего раздражают мужчин и женщин. По её словам, выражения «Ясно», «Ладно» и «Я сама» вызывают у мужчин чувство ненужности, а фразы «Все понятно» и «Что тут можно не понять?» — у женщин ощущение критики и непонимания.

Два трупа нашли в сгоревшей машине после пожара на парковке в Москве 

На улице Тёплый Стан в Москве ночью загорелись четыре автомобиля. После тушения пожара в одной из машин нашли тела двух человек. Прокуратура контролирует ход проверки.

Силы ПВО РФ за ночь сбили 111 украинских беспилотников над 13 регионами страны

Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 111 украинских беспилотников самолетного типа. Атака затронула 13 регионов, включая Ростовскую, Брянскую и Калужскую области, а также Крым и Краснодарский край.

300 тонн противогололёдных реагентов поставят для обработки улиц Рязани

Объявлен тендер на закупку реагентов для города.

Беспилотник залетел в квартиру в Красногорске, пострадали пять человек

По словам губернатора, БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. 

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов попросил освободить его из-за болезни

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов обратился в суд с просьбой об освобождении по состоянию здоровья. Суд отказал, указав на необходимость обращения по месту отбывания наказания.

«Кремлёвский астролог» Михаил Левин озвучил дату завершения СВО

Этот момент станет переломным — с него начнётся новое мироустройство.

Суд обязал медучреждение выплатить рязанке более 97 тыс. рублей

Компенсация положена за непредоставленные лекарства.

Прогноз Жириновского до 2030 года: от США и России такого не ожидали

Главный политический провидец представил нам будущее удивительным и крайне страшным.

Мошенники используют новую схему с «ошибочными» переводами, чем она опасна

Эксперты предупреждают: новая схема мошенников связана с «ошибочными» переводами и шантажом. Что советует делать депутат ГД Анатолий Аксаков, если на ваш счёт поступили деньги от неизвестного.