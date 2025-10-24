Пятница, 24 октября, 2025
Рязань
Новости России

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Тиунов попросил освободить его из-за болезни

Алексей Самохин

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов обратился в суд с просьбой освободить его от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документах уточняется, что Тиунов подал ходатайство в суд в Перми, ссылаясь на тяжёлую болезнь. Конкретные диагнозы не раскрываются. Осужденный просил прекратить исполнение приговора и освободить его из колонии особого режима.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что обращаться с таким требованием необходимо по месту нахождения исправительного учреждения. Тиунов отбывает наказание в ИК-1 «Сосновка» в Мордовии, поэтому ему предложено подать заявление в суд Республики Мордовия. Решение вступило в законную силу в октябре, однако осужденный имеет право направить повторное обращение.

По данным Следственного комитета, Юрий Тиунов признан виновным в совершении семи особо тяжких преступлений против детей.

Следствие установило, что весной 2011 года в пригороде Краснокамска Пермского края он напал на двух мальчиков, совершив в отношении них насильственные действия. Осенью 2013 года Тиунов похитил первоклассника, вывез его в безлюдное место, убил и закопал тело на дачном участке.

В 2016 году преступник попытался похитить двух девочек в Оренбурге, но те сумели оказать сопротивление и привлекли внимание взрослых. Позднее в тот же день он похитил 12-летнюю школьницу, однако девочке удалось позвонить матери. После масштабных поисков ребёнка нашли живой, а самого Тиунова задержали.

В декабре 2017 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

