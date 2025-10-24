Пятница, 24 октября, 2025
Рязань
Новости России

Фразы «Ясно» и «Я сама» чаще всего выводят мужчин из себя, а женщин — «Все понятно»

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

Фраза «Ясно» может вывести мужчину из равновесия и вызвать раздражение, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, некоторые короткие реплики в быту становятся источником скрытого конфликта между партнерами. Они создают напряжение, заставляют чувствовать себя ненужным или непонятым.

По словам специалиста, слово «Ясно» произносится особым тоном и при наличии скрытого недовольства моментально задевает. Мужчина теряется, раздражается и не понимает, что именно чувствует и чего от него ждут.

Королева отметила, что выражение «Ладно» часто действует схожим образом. Оно подразумевает, будто мужчина должен догадаться о желаниях женщины без слов. Такое ожидание вызывает у него раздражение и внутреннее сопротивление.

Фраза «Я сама» вызывает особенно сильную реакцию. В этот момент мужчина чувствует себя ненужным, отвергнутым. У него появляется обида и ощущение, что его старания недооценивают. Постепенно это накапливает напряжение в отношениях.

Психолог подчеркнула, что подобные слова звучат не просто как отказ или усталость, а как сигнал недоверия. «Мужчины воспринимают это как скрытую агрессию, хотя женщина может даже не осознавать, какой смысл вкладывает в момент раздражения», — пояснила эксперт.

Что раздражает женщин

По словам Королевой, есть и обратные примеры — фразы, которые задевают женщин. Среди них выражения «Что тут можно не понять?» и «Все понятно».

«Когда мужчина произносит “Что тут можно не понять?”, женщина чувствует себя неловко, будто признается в непонимании очевидного. Это задевает самооценку, заставляет сомневаться в своих интеллектуальных способностях», — уточнила она.

Выражение «Все понятно» женщины воспринимают как холодное равнодушие. Оно будто обрывает разговор и демонстрирует нежелание услышать партнёршу. Если же она пытается уточнить: «А что именно тебе понятно?», часто следует ответ: «Все понятно! А что тут можно не понять?» В этот момент, по словам эксперта, мужчина перекладывает ответственность за недопонимание на женщину.

Королева подытожила, что в общении важно учитывать не только смысл слов, но и интонацию. Даже нейтральные фразы могут стать триггером, если произносятся с раздражением или усталостью.

