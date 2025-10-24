Рязанские студенты провели дебаты на конкурсе «Молодёжь и выборы»

В стенах библиотеки имени Горького состоялся конкурс «Молодёжь и выборы» в формате дебатов среди студентов учреждений среднего профессионального образования. Подобный формат носит традиционный характер и дебаты ежегодно проводятся Избирательной комиссией Рязанской области, совместно с библиотекой имени Горького и прокуратурой региона.

В ходе конкурса команды участников – студенты 8 образовательных организаций Рязанской области отстаивали свою позицию «За» или «Против» по вопросу «Применение искусственного интеллекта в избирательном процессе».

По итогам прошедших дебатов места распределились следующим образом:

III место – команда «Автолидер» Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго

II место – команда «Молодёжная лига» Рязанского технологического колледжа;

I место – команда «РПТКшники» Рязанского политехнического колледжа.

Победители и призёры были награждены дипломами соответствующих степеней, а также денежными премиями.